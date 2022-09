Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht nach Kollision

Ratzeburg (ots)

02. September 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.08.2022 - Koberg

Bereits am 25.08.2022, gegen 02.25 Uhr, ereignete sich auf der L220 in Schewenböken bei Koberg ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pritschenwagen die L220 von Nusse kommend in Richtung Koberg. Dabei geriet der Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW T4 zusammen. Dieser geriet nach rechts auf den Grünstreifen und kam auf dem abschüssigen Gelände nach drei Metern Gefälle vor einem Baum in Schräglage zum Stehen. Der 53-jährige Fahrer des VW aus Reinbek verletzte sich leicht.

Der unfallbeteiligte hellgrau-silberne Pritschenwagen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Er dürfte an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen aufweisen. Wer Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben kann, aber auch der Fahrzeugführer selbst wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04543/43598-0 oder per E-Mail nusse.pst@polizei.landsh.de bei den Beamten der Polizeistation Nusse zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell