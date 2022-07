Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Brennende Kaffeemaschine in Wachtberg-Villiprott

Bild-Infos

Download

Wachtberg (ots)

In einer Wohnung im Zukunftsweg in Wachtberg Villiprott griet am Samstag (02.07.2022) vermutlich durch einen technischen Defekt eine Kaffeemaschine in Brand. Dieser breitete sich schnell auf den Küchenbereich der Wohnung aus. Glücklicherweise konnten sich die Anwohner ins Freie retten. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg war der Brand auch bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Die Wohnung und die Küche wurde umgehend von einem Trupp unter Atemschutz auf mögliche Glutnester kontrolliert. Der betroffene Bereich aus der Küche konnte ins Freie gebracht und dort abgelöscht werden. Abschließend wurde die Wohnung gelüftet und der Polizei zur Ursachenermittlung übergeben.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, wurden aber dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Nach ca. 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell