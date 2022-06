Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Safe the date: Gemeindefeuerwehrtag 2022 am 03.07.2022

Wachtberg (ots)

Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg am 03.07.2022 wieder den Gemeindefeuerwehrtag.

Hierzu lädt die Löschgruppe Fritzdorf bereits am Freitag und Samstag zum Windmühlenfest zur Windmühle nach Fritzdorf. Am Sonntag übernimmt dann die Feuerwehr und ebenfalls an der Windmühle in Fritzdorf gibt es viel spannendes rund um die Feuerwehr Wachtberg zu entdecken.

Los geht es um 09:30 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche in Fritzdorf. Am Ehrenmal gedenken wir den den verstorbenen Kamerad:innen und ziehen in einem Festzug gemeinsam zur Windmühle.

Dort werden ab ca. 11:00 Uhr zunächst die neuen Fahrzeuge der Löschgruppen Fritzdorf und Niederbachem eingeweiht. Anschließend eröffnet unser Leiter der Feuerwehr André Hahnenberg den Gemeindefeuerwehrtag. Hierbei lässt er sich es natürlich nicht nehmen Kamerad:innen zu befördern und zu ehren.

Da die Übungsdienste der Jugendfeuerwehr erst vor kurzem wieder starten konnten, findet dieses Jahr kein Leistungswettbewerb unserer Jugend statt. Dafür hat die Jugendfeuerwehr Wachtberg zahlreiche Stationen mit Spiel, Spaß und Spannung rund um das Thema Feuerwehr vorbereitet. Lasst euch überraschen.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Wir freuen uns auf alle, die mit uns einen schönen und spannenden Sonntag zu verbringen möchten.

