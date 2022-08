Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büro

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag, 6. August, 15 Uhr, bis Montag, 8. August, 9.20 Uhr, ein Fenster und drangen so in Büroräume am Westenwall ein.

Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen neben einem Smartphone und Bargeld auch Bier und mehrere Getränkeflaschen.

Es entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (vd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell