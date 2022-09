Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Restaurant

Steinfurt (ots)

Durch eine Hintertür haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (26.09.22) zwischen 21.45 Uhr am Vorabend und 07.40 Uhr am Montagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte an der Altemarktstraße verschafft. Sie öffneten im Gastraum sowie in Nebenräumen mehrere Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Aus dem Restaurant stahlen die Täter einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Sachdienliche Informationen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 01551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell