POL-ST: Steinfurt-Bu., Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (26.09.22) zwischen 08.40 Uhr und 13.35 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Windmühlenesch verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über die Balkontür in das Haus, das zwischen Paulinenstraße und Erpostraße liegt. Diese stand in der Tatzeit auf Kipp. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen mehrere Schmuckstücke im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise werden bei der Wache in Steinfurt entgegengenommen unter Telefon 02551/15-4115.

