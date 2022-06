POL-KA: (KA) Malsch - Wohnwagen von einem umzäunten Abstellplatz entwendet

Karlsruhe (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag, 15:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Albert-Schweizer-Schule in Rheinstetten-Mörsch. Reinigungskräfte stellten Aufbruchsspuren fest, so dass in der Folge die Polizei hinzugerufen wurde. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07243/3200-0, ...

