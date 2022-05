Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tische und Stühle gestohlen.

Lippe (ots)

Tische und Stühle im Wert von etwa 2.000 Euro stahlen bislang Unbekannte aus dem Biergarten eines Asia-Restaurants in der Lemgoer Straße. Die Täter knackten zwischen Mittwoch (27. April 2022) und Sonntag (1. Mai 2022) das Schloss eines Holztores, das zu dem Biergarten führt und entwendeten das Mobiliar. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell