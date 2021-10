Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schulwegunfall auf der Teichstraße

Gevelsberg (ots)

Eine 64-jährige Gevelsbergerin fuhr am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, auf der Teichstraße in Richtung Heidestraße. In Höhe einer Querungshilfe hielt sie aufgrund querender Fußgänger an. Als sie wieder anfuhr, übersah sie den mit einem E-Scooter querenden 12-Jährigen, welcher auf dem Weg zur Schule war. Nach dem Zusammenstoß rollte die PKW Fahrerin etwas zurück und stieß dabei gegen die Front des hinter ihr stehenden Pkw. Der 12-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er wurde durch seiner Mutter einem Krankenhaus zugeführt. Der E-Scooter war für den Straßenverkehr zugelassen und besaß ein erforderliches Versicherungskennzeichen. Der 12 Jährige durfte das Fahrzeug jedoch nicht führen, da ein Mindestalter von 14 Jahren erforderlich ist.

