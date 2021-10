Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Audi Q5 gestohlen

Schwelm (ots)

In der Zeit von Dienstag 13:00 Uhr, bis Mittwoch 17:30 Uhr, wurde ein in der Loher Straße geparkter Q5 gestohlen. Der Halter stellte den Wagen am Dienstag am Straßenrand unmittelbar vor dem Haus Nummer 30 ab. Es handelt sich bei dem gestohlenen Fahrzeug um einen Audi Q5 8R, in der Farbe schwarz. Der Wagen hatte bei der Entwendung etwa einen Kilometerstand von 140.000 Kilometer. In dem Fahrzeug befand sich auch der Fahrzeugschein.

