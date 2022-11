Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2022

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: 24-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Heilbronn versucht aktuell herauszufinden, warum es am Sonntag, den 13.11.2022, gegen 19.15 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lauffen am Neckar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 23 Jahre alten Männern gekommen ist. Das Polizeipräsidium Heilbronn wurde per Notruf über den Konflikt in Kenntnis gesetzt und war wenig später mit zahlreichen Streifenwagen am Einsatzort. Ebenfalls vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, die den schwer verletzten 23-Jährigen versorgten und in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr besteht bei dem Geschädigten, der bei dem Angriff Schnittverletzungen davontrug, jedoch nicht. Der 24-jährige Angreifer konnte am Tatort widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Mann am Montag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

