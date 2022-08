Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 229 vom 20.08.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsdelikte

Heinsberg-Unterbruch - Ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Straße "Alte Schmiede" stellten Polizeibeamte am 20.08.2022 gegen 01.18 Uhr einen Volvo fest, der von einem Fahrzeugführer aus Heinsberg gesteuert wurde. Der Heinsberger hatte keinen Führerschein und das Fahrzeug selbst war nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassen. Dem 42 Jahre alten Fahrzeugführer wurde zudem eine Blutprobe entnommen, da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gangelt - Alkoholisiert unterwegs

Ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer fiel einer Polizeistreife in Gangelt auf der Heinsberger Straße am 20.08.2022 um 03.20 Uhr auf. Der 34-jährige in Waldfeucht wohnende Mann war mit einem Opel unterwegs gewesen. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Straftaten

Gangelt-Birgden - Golf-Ausrüstung aus Pkw entwendet

Zwischen dem 18.08.2022, 18.00 Uhr und dem 19.08.2022, 08.30 Uhr wurde ein Pkw der Marke Honda auf der Straße "Im Hönzel" durch unbekannte Täter geöffnet. Neben einer umfangreichen Golf-Ausrüstung wurden eine X-Box sowie eine Geldbörse mit einer Vielzahl persönlicher Ausweise entwendet. Zu den Tatumständen ermittelt die Kriminalpolizei.

Geilenkirchen-Bauchem - Diebstahl aus Pkw

Einen an der Walloniestraße abgestellten Skoda öffneten unbekannte Täter zwischen dem 18.08.2022, 19.30 Uhr und dem 19.08.2022, 08.00 Uhr. Es wurde aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit diversen Bankkarten entwendet. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei.

Erkelenz-Lövenich - Benzindiebstahl aus Pkw

Zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr des 19.08.2022 wurde das Tankschloss eines an der Schweizer Straße abgestellten Audis geöffnet. Das Benzin wurde fast vollständig abgepumpt. Derzeit liegen der ermittlungsführenden Kriminalpolizei noch keine Täterhinweise vor.

Wegberg-Harbeck - Auf dem Heimweg überfallen

Ein 32-jähriger Wegberger befand sich am 20.08.2022 gegen 00.05 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Auf dem Grenzlandring in Höhe der Ortschaft Harbeck näherten sich dem Geschädigten zwei männliche Personen und brachten diesen zu Boden. Die Täter entnahmen Bargeld aus der Geldbörse und flüchteten in Richtung Rickelrath. Die hinzugerufene Polizei fahndete nach zwei Tatverdächtigen die je etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 190 cm groß sind und eine normale Statur haben. Wer hat die Personen gesehen oder hat das Tatgeschehen beobachtet und kann weitere Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

