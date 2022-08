POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 34. Kalenderwoche

Wassenberg (ots) - In einer Gemeinschaftsgrundschule an der Burgstraße entzündeten unbekannte Personen am 18. August (Montag), zwischen 9 Uhr und 9.25 Uhr, in der Herrentoilette Papierhandtücher. Da es zu keiner Brandentwicklung kam, entstand kein größerer Sachschaden. Ein Aufgefundenes Feuerzeug wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

