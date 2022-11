Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Zeugenaufruf nach Randale und Diebstahl am Bahnhof

Legden (ots)

Tatort: Legden, Bahnhof; Tatzeit: 31.10.2022, 19:00 Uhr;

Mit einer Mülltonne einen Unterstand für Bahnreisende beschädigt hat ein Unbekannter in Legden. Zu dem Geschehen kam es am Montagabend gegen 19.00 Uhr. Ein Zeuge schilderte, dass der schwarz gekleidete Jugendliche mit blonden Haaren mit weiteren Radfahrern in Richtung Dorfmitte geflüchtet sei. Mutmaßlich ist aus diesem Personenkreis heraus zudem ein Bluetooth-Lautsprecher entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

