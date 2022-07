Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufgepasst

Am Sonntag stießen bei Bezgenriet ein Auto und ein Motorrad zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr fuhr die 64-Jährige von Bezgenriet in Richtung Heiningen. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang stoppte sie ihren Opel am rechten Fahrbahnrand. Hinter ihr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad. Er fuhr an den haltenden Auto vorbei. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr die 64-Jährige wieder los und lenkte ihr Auto auf die Straße. Dabei stieß sie gegen das Hinterrad des Motorrades. Der Kradlenker verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

