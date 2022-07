Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Elektroroller brennt

Am Sonntag kümmerte sich die Feuerwehr um ein brennendes Zweirad.

Ulm (ots)

Der Elektroroller stand im Hofäckerweg. Aus ungeklärter Ursache begann eine Batterie an dem Zweirad und es entstand ein Schwelbrand. Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um den Brand. Die Batterie wurde in einen mit Sand gefülltes Behältnis gesteckt. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

