Polizei Essen

POL-E: Essen: 20-Jährige bei Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45279 E-Horst: Am Mittwochnachmittag (27. Oktober) kollidierte eine 20-jährige Radfahrerin auf einem Radweg in Höhe der Ruhrau 21 mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der Mann flüchtete unerkannt in Richtung Steele.

Gegen 15:30 Uhr fuhr eine 20-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrrad über den Radweg der Ruhrau in Richtung Bochum. Aus der Gegenrichtung nährte sich ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad. Beim Vorbeifahren kollidierten die beiden Radfahrer. Die Bochumerin stürzte zu Boden und verletzte sich bei der Kollision leicht. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Steele.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der entgegenkommende Mann auf die Fahrbahnseite der 20-Jährigen geraten sein und somit den Unfall verursacht haben.

Laut Beschreibung der Bochumerin handelt es sich bei dem Radfahrer um einen 50 - 55 Jahre alten Mann mit dunkelgrauen Haaren und einem breiten Gesicht. Der Flüchtige soll mit einem polnischen oder russischen Akzent gesprochen haben. Zudem soll er ein Stirnband getragen haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

