Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Enscheder Straße

Radfahrerin verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße / Kleiberstraße; Unfallzeit: 30.10.2022, 19:30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 18 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die Gronauerin war auf dem Radweg der Enscheder Straße in Richtung Niederlande unterwegs, als nach ihren Angaben auf Höhe der Kleiberstraße ein Wagen kreuzte. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes sei von der Enscheder Straße nach links in die Kleiberstraße abgebogen, schilderte die Radfahrerin. Es sei zum Zusammenstoß gekommen, in dessen Folge sie zu Boden gefallen sei. Der Unbekannte habe durch die geöffnete Seitenscheibe beschimpft und sei weiter gefahren, gab die Gestürzte an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

