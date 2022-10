Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hervester Straße/Schillerstraße sind am Dienstagabend ein Auto- und ein E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Der 18-jährige Fahrer des E-Scooters aus Marl wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 37-jährige Autofahrer aus Oberhausen wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.500 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-jährige Autofahrer um kurz vor 20 Uhr auf der Hervester Straße stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich fuhr der 18-jährige Marler mit seinem E-Scooter auf der Schillerstraße in Richtung Brassertstraße. An der Kreuzung kam es dann zum Unfall. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Hervester Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

