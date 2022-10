POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Marler Straße/Hammer Straße hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Eine 34-jährige Frau aus Marl wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 34-Jährige gegen 15.20 Uhr von der Marler Straße nach links auf die Hammer Straße abbiegen. Dabei fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf das Auto der Frau auf. ...

