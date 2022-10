Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Marler Straße musste nach Unfall gesperrt werden

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Marler Straße/Hammer Straße hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Eine 34-jährige Frau aus Marl wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 34-Jährige gegen 15.20 Uhr von der Marler Straße nach links auf die Hammer Straße abbiegen. Dabei fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf das Auto der Frau auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der Marlerin in den Gegenverkehr geschoben, so dass es dann noch zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW kam. Der Autofahrer und der Lkw-Fahrer aus Marl blieben unverletzt. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für knapp eine Stunde gesperrt.

