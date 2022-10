Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche überfallen Frau - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Krankenhaus-Gelände an der Mühlenstraße ist am Montagabend eine Frau Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Die 57-Jährige aus Castrop-Rauxel hatte gegen 21.30 Uhr auf dem Gelände geparkt, um dann in eines der Gebäude dort zu gehen. Als sie aus ihrem Auto ausgestiegen war, kamen vier Jugendliche auf sie zu. Einer forderte sie auf, ihm Handy und Bargeld zu geben. Außerdem schlug der Jugendliche nach der Frau, wobei die 57-Jährige auch leicht verletzt wurde. Anschließend liefen die Jugendlichen - ohne Beute - davon. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der Jugendlichen den "Haupttäter" von Weiterem abgehalten haben. Der "Angreifer" wurde wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 20 Jahre alt, ca. 1,75m groß, normale Statur, schwarze Haare, an den Seiten kurz/kahl geschoren, leckeres Deckhaar, das streng nach hinten gegelt und am Hinterkopf zu einem kleinen Zopf gebunden war. Er trug einen dunklen Jogginganzug. Die Person, die den Haupttäter zurückgehalten hatte, konnte folgendermaßen beschrieben werden: 16 bis 19 Jahre alt, blonde Haare, ca. 1,65m bis 1,75m groß, normale Statur. Die beiden anderen Jugendlichen waren demnach im "ähnlichen Alter". Wer Hinweise zu dem Vorfall, der Gruppe oder dem Haupt-Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell