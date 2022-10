POL-RE: Dorsten: Ladendieb nimmt ganzen Stapel T-Shirts mit - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Am frühen Morgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Richterstraße aufgesprengt. Die Bankfiliale, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, wurde dabei stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten gegen 3.30 Uhr in einem dunklen Auto, ...

