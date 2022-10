Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Geldautomat gesprengt - Täter flüchten mit dunklem Auto

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Richterstraße aufgesprengt. Die Bankfiliale, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, wurde dabei stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten gegen 3.30 Uhr in einem dunklen Auto, vermutlich mit einem schwarzer Audi. Nach ersten Erkenntnissen gingen zwei Täter in die Bankfiliale, während einer - vor dem Gebäude - im Wagen wartete. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist noch unklar.

Zeugen, die im Besitz von Fotos oder Videos der Tat sind, werden gebeten, diese im Hinweisportal des LKA hochzuladen. Das geht unkompliziert und schnell unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/ (Als Ereignis "Geldautomatensprengung NRW" anklicken und dann Videos und/oder Fotos hochladen.)

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell