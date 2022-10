Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

In der Nacht zu Montag (00.30 Uhr) wurden zwei Einbrecher videografiert, als sie in eine Bäckerei an der Westerholter Straße einbrachen. Sie öffneten die Schiebetür gewaltsam, traten eine Toilettentür ein und entwendeten diverse Flaschen Cola. Zudem beschmierten die beiden unbekannten Männer die Schiebetür mit Spülmittel - vermutlich, um ihre Spuren zu verwischen. Täterbeschreibungen: 1. schlank, schwarze Kleidung mit weißen Turnschuhen, schwarze Haare/ Bart, schwarze Kappe, schwarzes Tuch vor dem Gesicht 2. schlank, schwarze Kleidung, weiße FFP2 Maske, grüne Handschuhe.

An der Buschstraße öffneten am Freitag, zur Mittagszeit, bislang unbekannte Männer ein auf Kipp stehendes Fenster und stiegen ein. Sie entwendete Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt.

Einbrecher gelangten zwischen Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in ein Büro an der Annastraße. Sie schoben einen Lamellensonnenschutz hoch und hebelten das Fenster zum Büro auf. Was sie erbeuteten, ist bislang unklar. Die Täter entkamen unerkannt.

Oer-Erkenschwick

Zwischen 10 Uhr und 22 Uhr brachen Unbekannte am Freitag in eine Wohnung an der Klein-Erkenschwicker-Straße ein. Die Wohnung wurde durchwühlt. Zum möglichen Diebesgut liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

Haltern am See

Unbekannte Täter schoben ein Rollo hoch und hebelten ein Fenster eines Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Diebesgut. Ob etwas und was entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Vermutlich flüchteten die Einbrecher in Richtung Weseler Straße, durch die von innen geöffnete Terrassentür. Der Einbruch ereignete sich am Freitag, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 20.40 Uhr.

Einbrecher flüchteten unerkannt vom Neuen Kamp, nachdem sie in ein Haus eingebrochen waren. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt und nach Wertgegenständen gesucht. Ob die Täter auch Beute machten, kann noch nicht gesagt werden. Sie drangen zwischen Freitagabend und Samstagmittag ins Haus ein. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

An der Schwalbenweg brachen Unbekannte in ein Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nachbarn bemerkten einen verdächtigen Mann mit schwarzer Strickmütze und schwarzem Sweatshirt mit Kapuze, der sich vom Haus entfernte. Er war etwa 1,80m groß. Ob der Mann etwas mit dem Einbruch zu tun hat, oder ob und was aus dem Haus entwendet wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Eingebrochen waren die Täter zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 13 Uhr.

Recklinghausen

An der Ahornstraße hebelten Einbrecher am Freitag (14.35 Uhr - 21.45 Uhr) eine Terrassentür eines Reihenhauses auf und betraten die Wohnräume. Sie durchsuchten Räume und diverse Behältnisse, bevor sie mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung flüchteten.

Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Ewaldstraße. Sie betraten die Wohnung eines Mehrfamilienhauses durch ein offen stehendes Fenster. Sie öffneten Schubladen und Schränke, entwendeten eine Golduhr und Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr.

Einbrecher hebelten an der Lippestraße die Balkontür einer Wohnung auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Täter waren zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag aktiv.

Über ein Fenster gelangten Unbekannte in eine Wohnung an der Ahornstraße. Sie durchsuchten die Räume des Bungalows und durchwühlten Behältnisse. Mit Schmuck und einer Schmuckdose sowie Bargeld entkamen sie jedoch unerkannt. Tatzeit: Samstag, 14.30 - 17.45 Uhr.

An der Gersdorffstraße gelangten Einbrecher über einen Balkon in die Wohnung eines Recklinghäusers. Mit einer Leiter gelangten sie auf den Balkon und hebelten die Balkontür auf. Die Wohnung wurde nach möglichem Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagmittag und Sonntagabend.

Dorsten

In der Zeit vom 01. - 07.10.2022 brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Raiffeisenstraße ein und entwendeten eine Play-Station. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Am Schwebering hebelten Einbrecher in der Nacht zu Samstag das Fenster einer Werkstatt auf und entwendeten aus den Büroräumen einen Tresor. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Tresor mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Nähere Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Einen VW Caddy entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Wendehammer am Grünen Weg. Der Wagen mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen war von Freitagabend bis Sonntagvormittag dort abgestellt. Es handelt sich um einen Firmenwagen. Im hinteren Bereich befinden sich ein Sonnendach und ein Regalausbau.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipp der Polizei:

Notieren Sie sich die Individualnummern technischer Geräte oder Fahrradrahmennummern, damit diese Gegenstände bei einem (Einbruch-)Diebstahl von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben werden können. Ebenso können Sie Notizen und Fotos von anderen, vielleicht für Sie besonderen Gegenständen anfertigen - z.B. eine extravagante Uhr, ein Fahrrad mit auffälligen Aufklebern. Diese individuellen Eigenschaften sorgen für eine leichtere Rückführung bzw. eine bessere Wiedererkennbarkeit der Gegenstände.

