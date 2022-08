Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Baucontainer entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 12:30 Uhr und Montag 07:40 Uhr wurde von einer Baustelle im Bereich der Hauptstraße und des Hanfgässles in Nufringen ein kompletter Baucontainer entwendet. Die bislang unbekannten Täter entfernten die Verbindungsstücke des Bauzauns, um sich so Zugang zum Baustellengelände, mutmaßlich mit einem Lkw, zu verschaffen. In der Folge verluden sie den dortigen Baucontainer samt Inhalt im Wert von rund 30.000 Euro und fuhren davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 25390, zu melden.

