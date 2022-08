Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Nachtrag zu Korntal-Münchingen: Sechs Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall - 23-jähriger Mitfahrer zwischenzeitlich verstorben

Ludwigsburg (ots)

Wie in der Pressemitteilung vom 29.07.2022, 20:04 Uhr, berichtet, kam es vergangenen Freitag auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Mercedes Vito, bei dem zunächst sechs Personen schwer verletzt wurden. Ein 23-jähriger Mitfahrer erlag zwischenzeitlich seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Er, sowie vier weitere Fahrzeuginsassen, waren ersten Ermittlungen zufolge nicht angegurtet gewesen. Unfallursächlich war vermutlich ein Sekundenschlaf des 45-jährigen Vito-Fahrers. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion beauftragt.

