Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall im Begegnungsverkehr auf der B 295

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 11:45 Uhr auf der Bundesstraße 295. Eine 62-jährige Renault-Lenkerin war von Leonberg in Richtung Renningen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur kam. Hierbei kollidierte sie frontal mit einem 68-jährigen Kia-Fahrer. Im weiteren Verlauf wurde der Kia um 180 Grad gedreht und kam auf der Fahrspur in Richtung Renningen zum Stehen. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

