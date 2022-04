Polizeipräsidium Ludwigsburg

Neuhausen auf den Fildern: Polizei zieht verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr

Einen verkehrsunsicheren Lkw zog eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg am 21.04.2022 auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen aus dem Verkehr. Die Beamten wurden mit der Kontrolle des mutmaßlich überladenen Gespanns aus Zugfahrzeug und Anhänger beauftragt, das mit insgesamt drei Traktoren beladen im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn stand. Eine Überprüfung durch die Polizeibeamten ergab zwar keine Überladung, jedoch zahlreiche technische Mängel an dem Fahrzeug. So waren beispielsweise die Bremsen an einer Achse des Anhängers funktionslos, an der Hydraulik der Laderampen war Hydraulikölverlust feststellbar, die Beleuchtung funktionierte nicht vorschriftsgemäß und ein Reifen am Zugfahrzeug war bis auf die Karkasse abgefahren. Aufgrund der Mängel war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben, weshalb die Weiterfahrt untersagt und das Gespann zur Erstellung eines Gutachtens abgeschleppt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war der Lkw nicht für den Transport der Traktoren geeignet und wurde daher falsch beladen. Dadurch waren Teile der Luftfederung geplatzt, die Hinterräder streiften im Radkasten, erhitzten sich und platzten ebenfalls. Der hinzugezogene Sachverständige bestätigte am Folgetag die Verkehrsunsicherheit des Gespanns. Während der Lkw durch eine Fachwerkstatt repariert werden konnte, musste der Anhänger aus dem Verkehr gezogen werden. Zum Abtransport der Traktoren wurde vom Transportunternehmen ein zweiter Lastzug entsandt.

