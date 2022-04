Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Elfjährige von Hund attackiert

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein elf Jahre altes Mädchen, das am Dienstag in Schönaich von einem Hund gebissen wurde. Das Mädchen war gegen 13:00 Uhr zu Fuß in der Böblinger Straße unterwegs, als es auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs einem Mann mit einem Hund begegnete. Der Hund, welcher angeleint war, begann bei Erblicken des Mädchens zu bellen, riss sich von der Leine los und biss die Elfjährige in die linke Hand. Der unbekannte Hundehalter sprach die Verletzte daraufhin kurz an und ging dann davon, ohne sich weiter um das Mädchen zu kümmern. Der Hund soll schwarz und relativ groß mit mittellangem Fell gewesen sein. Der Hundebesitzer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Er ist schlank und hat dunkelbraunes Haar. Zudem trug er eine dunkle Brille. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

