POL-LB: Ditzingen: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht zum 10.04.2022 attackierten zehn bis zwölf bislang unbekannte Männer gegen 02:35 Uhr am Busbahnhof in Ditzingen einen Nachtbus der Linie N65. Die Männer, die alle mit dunklen Jacken bekleidet waren, schienen den Bus an der Weiterfahrt hindern zu wollen und versuchten gewaltsam die Eingangstür zu öffnen. Als der Bus langsam weiterfuhr, schlugen einige aus der Gruppe mit Fäusten gegen die Seiten des Busses. Während der Bus an einer roten Ampel stoppte, bewarfen die Männer die Heckscheibe mutmaßlich mit einer Bierflasche, so dass die Scheibe splitterte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Als der Busfahrer weiterfahren wollte, stellten sich zwei der Männer vor den Bus und wollten diesen erneut an der Weiterfahrt hindern. Erst als der 52-jährige Busfahrer die Polizei verständigte, flüchteten die unbekannten Täter. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, dringend darum, sich zu melden.

