Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Räuberischer Diebstahl in Lebensmitteldiscounter

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen 31 Jahre alten Mann, der am Dienstag in einem Lebensmitteldiscounter in der Pforzheimer Straße in Horrheim bei einem Diebstahl erwischt wurde und anschließend gewaltsam versuchte, sich der Festnahme zu entziehen. Der 31-Jährige steckte gegen 12:00 Uhr diverse Hygieneartikel in seinen Rucksack und bezahlte anschließend lediglich eine Flasche Bier an der Kasse. Da die nicht bezahlte Ware einen akustischen Alarm auslöste, wurde der Tatverdächtige von einer Mitarbeiterin des Markts auf den Diebstahl angesprochen. Nachdem er zunächst eine Kontrolle seiner Jacken- und Hosentaschen und des Rucksacks verweigerte, legte er den Rucksack ab und versuchte zu flüchten. Ein 34-Jähriger Kunde hinderte den Dieb durch Festhalten an der Flucht. Hierbei stürzten beide und der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Als die bereits verständigte Polizei den 31-Jährigen kurz darauf durchsuchte, konnte in seiner Jackentasche weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

