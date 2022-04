Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: 24-jähriger Mazda-Fahrer muss zur Blutentnahme

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Mazda-Fahrer musste sich am Dienstagabend einer Blutentnahme unterziehen, nachdem er gegen 21:40 Uhr in Schwieberdingen in eine Verkehrskontrolle geraten war. Der 24-Jährige war zuvor in Schwieberdingen über eine rote Ampel gefahren und wurde hierbei von Beamten des Polizeireviers Ditzingen, die hinter ihm fuhr, beobachtet. Die Polizisten stoppten ihn anschließend auf der Landesstraße 1140 in Richtung Hemmingen und führten eine Kontrolle durch. Hierbei stellten sie fest, dass der Mazda-Fahrer mutmaßlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem zeigte der 24-Jährige drogenspezifische Ausfallerscheinungen und in seinem Fahrzeug sowie seiner Hosentasche konnten Substanzen aufgefunden werden, bei welchen es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Aufgrund des Verdachts einer Drogenbeeinflussung musste der junge Mann zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wird weiterhin wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

