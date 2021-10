Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag kommt es morgens gegen 01.00 Uhr in Engern in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kommt ein Pkw Dacia Duster nach polizeilichen Einschätzungen auf regennasser Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve am Ortseingang Engern von Rinteln kommend nach links von der Fahrbahn ab, prallt dort gegen einen Baum und wird zurückgeschleudert auf die Fahrbahn und bleibt dann am gegenüberliegenden Fahrbahnrand liegen. Der Fahrzeugführer entfernt sich von der Unfallstelle. Die Polizei wird vom 32-jährigen Fahrzeughalter aus Rinteln informiert, dass es einen Verkehrsunfall gegeben habe. Dabei habe sich der Fahrzeugführer auch verletzt. Wenig später meldet sich der Halter erneut bei der Polizei und teilt mit, dass er sein Fahrzeug an einen Kumpel verliehen habe. Die Ermittlungen beim Fahrzeughalter führen bislang nicht zweifelsfrei zur Feststellung des Fahrzeugführers. Der Halter gab an, dass nach einer Feier sein "Kumpel" einen Gast nach Hause fahren wollte. Dazu habe er ihm den Schlüssel gegeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben über den Verkehrsunfall und den möglichen Fahrzeugführer machen können. Der Pkw wurde total beschädigt und zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

