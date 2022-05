Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstähle

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 25.05.2022, wurde der Polizei Einbeck gegen 09.20 Uhr ein Einbruchsdiebstahl in einen Supermarkt in der Marktstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zur Rückseite des Gebäudes über die Neue Straße begeben. Hier haben sie eine Tür zu aufgehebelt, um so ins Gebäude zu gelangen. Anschließend wurde die hintere Tür zum Ladengeschäft aufgebrochen. Im Inneren wurde dann die Kasse geöffnet und ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Gegen 13.00 Uhr wurde dann ein weiterer Einbruch in einem angrenzenden Geschäft für Shisha Zubehör gemeldet. Bislang unbekannte Täter sind über den Hinterhof über die Neue Straße nach Aufbrechen der Hintereingangstür in einen Lagerraum gelangt und haben dort diverse Tabake und E-Zigaretten entwendet. Der verursachte Schaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht zu diesen beiden Taten Zeugen, die Hinweise geben können.

