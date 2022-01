Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Brand einer Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz Swistbach (A61) - Technischer Defekt

Autobahnpolizei Mendig / A61 (ots)

Am 29.01.22, gegen 23:57 Uhr wurde ein Brand einer geparkten Sattelzugmaschine auf dem Autobahnparkplatz Swistbach an der A61 gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Sattelzugmaschine in Vollbrand. Der Brand konnte zügig von der eintreffenden Feuerwehr gelöscht werden. Trotz dessen brannte die Sattelzugmaschine vollständig aus. Es konnte ausgeschlossen werden, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befand. Durch den Brand kam es zu keiner Beeinträchtigung des Verkehrs. Ermittlungen über die Halterfirma ergaben, dass das Fahrzeug zuvor wegen technischem Defekt (kein Durchzug mehr / Warnleuchte während der Fahrt) auf dem Parkplatz abgestellt wurde und eigentlich in den kommenden Tagen abgeschleppt werden sollte.

