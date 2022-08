Ludwigsburg (ots) - Am Montag kam es gegen 07:50 Uhr in der Berliner Straße in Maichingen am Kreisverkehr zur Sindelfinger Straße zu einem Vorfahrtsunfall. Eine 33-jährige Volvo-Lenkerin befuhr die Berliner Straße in Richtung Wohngebiet Allmendäcker. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie eine 63-jährige Rollerfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr ...

mehr