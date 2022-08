Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: nach handgreiflicher Auseinandersetzung in der Olgastraße sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag kam es gegen 19.25 Uhr im Bereich einer Tiefgaragenausfahrt in der Olgastraße in Böblingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einer unbekannten Frau sowie deren ebenfalls noch unbekannten Begleiter. Die Frau soll die Tiefgarage mit einem VW blockiert haben, worauf es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen ihr und dem 31-Jährigen kam, bei der auch Beleidigungen fielen. Der Begleiter der Frau attackierte daraufhin den 31-Jährigen und drückte ihn zu Boden. Zeugen trennten die beiden hierauf. Die Unbekannte sei nun in ein angrenzendes Nagelstudio gelaufen und kehrte mit einem Messer in der Hand zurück. Mit diesem habe sie herum gefuchtelt. Ihr Begleiter habe den 31-Jährigen außerdem bedroht. Letztlich verließen die beiden beteiligten Parteien den Tatort jeweils mit ihren Fahrzeugen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Personen, die mit einem VW Tiguan mit Böblinger Kennzeichen (BB-) unterwegs waren, geben können bzw. Angaben zur Tat machen können.

