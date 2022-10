Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Freitagmittag eine 70-jährige Radfahrerin aus Recklinghausen angefahren hat - und danach geflüchtet ist. Die 70-Jährige war demnach gegen 12.40 Uhr auf der Ewaldstraße stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Straße Fockenkamp sei dann ein Auto rechts abgebogen - und habe sie touchiert. Die 70-Jährige stürzte und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ambulanter Behandlung konnte die Frau wieder entlassen werden. Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall davon. Teile des Kennzeichens sind zwar bekannt, die Ermittlungen führten aber bislang nicht zum Erfolg. Deshalb werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise geben können. Bei dem Auto soll es sich um einen etwas kleineren Pkw in dunkelblau oder schwarz gehandelt haben. Eine Beschreibung der Person, die am Steuer saß, liegt nicht vor. Wer Hinweise zu dem Auto, dem Kennzeichen und/oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten, das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

