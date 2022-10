POL-RE: Marl: Belästigung im Getränkemarkt - Unbekannte Zeugen und Täter gesucht

Recklinghausen (ots) - Datteln: Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag wurde in eine Wohnung auf der Castroper Straße eingebrochen. Was die unbekannten Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Die Täter selbst konnten unerkannt flüchten. Gladbeck: Ein Zeuge hat am Donnerstagvormittag zwei mutmaßliche Einbrecher erwischt - und verscheucht. Der Zeuge hörte in einem Mehrfamilienhaus an der Memeler Straße ...

