POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Datteln:

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag wurde in eine Wohnung auf der Castroper Straße eingebrochen. Was die unbekannten Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Die Täter selbst konnten unerkannt flüchten.

Gladbeck:

Ein Zeuge hat am Donnerstagvormittag zwei mutmaßliche Einbrecher erwischt - und verscheucht. Der Zeuge hörte in einem Mehrfamilienhaus an der Memeler Straße verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus. Als er nachschaute, sah er zwei Männer vor einer Wohnungstür, die offenbar dort einbrechen wollten. Die Tatverdächtigen liefen daraufhin weg. Sie wurden wie folgt beschrieben: beide Anfang 20, etwa 1,80m groß, normale Statur, gepflegtes Aussehen, einer der Beiden sprach gebrochen deutsch und trug eine hellblaue Jeansjacke und eine weiße Cappy.

