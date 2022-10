Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht - mit Foto

Recklinghausen (ots)

In der Zeit zwischen dem 18.03. und dem 08.04. diesen Jahres entwendete ein unbekannter Mann ein Wohnmobil in Haltern am See. Die Besitzerin des Wohnmobils aus Göttingen lernte den Tatverdächtigen im Urlaub kennen. Das Fahrzeug war nicht zugelassen.

Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen?

Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/88850

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

