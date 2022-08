Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall in Bargteheide

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

15. August 2022 | Kreis Stormarn - 13.08.2022 - Bargteheide

Am Samstag (13.08.2022) ist es im Einmündungsbereich Rathausstraße/Mittelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Fahrrad gekommen, bei dem die 71-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr die 71-Jährige aus Bargteheide mit ihrem Fahrrad gegen 19.00 Uhr den rechten für Radfahrer freigegebenen Fußweg in der Rathausstraße in Richtung Am Markt. Hier überquerte sie die Fahrbahn der Straße Mittelweg, um ihren Weg auf dem gegenüberliegenden Radweg fortsetzen zu können.

Im Einmündungsbereich Rathausstraße/Mittelweg kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Toyota Auris einer 48-jährigen Hamburgerin, der auf der Rathausstraße aus Richtung Am Markt kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war und nach links in den Mittelweg einbog. Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube geschleudert und kam zwischen dem Toyota und einer Hauswand zum Liegen. Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die 48-jährige Pkw-Fahrerin sowie ihre mitfahrende 7Jahre alte Tochter erlitten einen Schock. Die 83-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer. Alle Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Ermittlung und Klärung der genauen Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.

Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22.00 Uhr gesperrt.

Dirk Hartmann, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell