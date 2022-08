Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Räuberischer Diebstahle am frühen Sonntagmorgen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

15. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.08.2022 - Geesthacht

Am frühen Sonntagmorgen (14.08.2022), gegen 00.40 Uhr, kam es in der Fußgängerzone Bergedorfer Straße in Geesthacht zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Unbekannter ergriff sich einen Elektro-Tretroller eines 46-jährigen Geschädigten aus Geesthacht.

Diesem zerriss während der Fahrt, in Höhe des Durchganges zum Rewe-Markt, seine mitgeführte Tasche, so dass er seinen Roller abstellte, um die heruntergefallenen Sachen aufzuheben. Während dessen näherte sich der unbekannte Täter und ergriff den schwarzen Elektro-Tretroller der Marke Bitcon. Dem Geschädigten gelang es trotz Gegenwehr nicht den Roller festzuhalten, so dass sich der Täter damit in Richtung Mühlenstraße entfernen konnte.

Beschrieben werden konnte er als ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm - 175 cm groß, von kräftiger Statur und dunkelhaarig. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen weißen Hose und einem Hawaii-Hemd.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat und zur Identität des Täters sowie zum Verbleib des E-Rollers machen? Es handelt sich um einen schwarzen Elektro-Tretroller mit der weißen Markenaufschrift "Bitcon". Zudem befindet sich auf dem Lenker eine HSV-Raute. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

