POL-BO: Bochumer (20) am Wattenscheider Bahnhof beraubt

Bochum (ots) - In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlicht die Kripo ein Foto und fragt: Wer kennt diesen verstorbenen Mann? Das Foto des Verstorbenen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/84301 Am 21. Januar (Freitag) verstarb der bislang unbekannte Mann in einem Bochumer Krankenhaus, nachdem er kurz zuvor auf einem ...

mehr