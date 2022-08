POL-BO: Kripo bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen verstorbenen Mann?

Witten (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, 27. Juli, in Witten-Mitte ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein unbekannter Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Johannisstraße mit einem dort abgestellten Pkw kollidiert sein. Dabei wurde das geparkte Auto im Heckbereich und an der Beifahrerseite ...

mehr