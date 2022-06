Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Exhibitionistische Handlung

Völklingen-Luisenthal (ots)

Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Straße des 13. Januar zu einer exhibitionistischen Handlung. Zunächst wurde der Polizei in Völklingen mitgeteilt, dass ein Mann ca. 20 Minuten an einem Anwesen geklingelt und den Eingangsbereich nach Aufforderung der Bewohnerin nicht verlassen habe. Kurz darauf sei der Mann mit seinem Fahrrad ans Nachbaranwesen und habe dort durch mehrere Fenster geschaut. Im Rahmen der Personenfahndung konnte der 32-Jährige schließlich im rückwärtigen Bereich des Aldi-Marktes festgestellt werden, während er masturbierte. Als er die Polizei erblickte flüchtete er mit seinem Fahrrad und konnte schließlich an einer Bahntrasse in der Nähe des Freibads Völklingen vorläufig festgenommen werden. Der Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und war noch im Besitz einer geringen Menge Haschisch. Bei der Sichtung der Videoüberwachungsanlage der Anruferin konnte festgestellt werden, dass der Mann schon mit heruntergelassener Hose an dem Anwesen geklingelt hatte. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell