Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ratzeburg (ots)

09.08.2022 - BAB 24 / Gudow

Am 09.08.2022, gegen 08.30 Uhr, kam es im Bereich der BAB 24, von Berlin kommend in Fahrtrichtung Hamburg, ab der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern bis Höhe Gudow, zu vermutlich mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch den Fahrer eines Sattelzuges. Der 41-jährige Fahrzeugführer fiel einem Hinweisgeber durch seine extrem unsichere Fahrweise auf. Der Sattelzug wurde in deutlichen Schlangenlinien geführt. Es kam zudem zu gefährlichen Situationen bei Überholvorgängen. Durch Umsichtigkeit der anderen Verkehrsteilnehmen ist es zum Glück zu keinen Verkehrsunfällen gekommen.

Beamte des Polizei-Autobahnrevieres Ratzeburg konnten das Gespann auf den Parkplatz Tramm lotsen, anhalten und den Fahrer kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine mögliche Beeinflussung des 41-jährigen durch Drogenkonsum fest. Ein absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Führen eines Fahrzeuges unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

Zeugen und Geschädigte gesucht

Das Polizei-Autobahnrevier Ratzeburg sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder Geschädigten in diesem Fall. Wem ist dieser Sattelzug am 09.08.2022 auf der BAB 24 ab der Landesgrenze aufgefallen. Zeugen und Geschädigte melden sich bitte beim Polizei-Autobahnrevier Ratzeburg unter der Rufnummer 04156/295-0.

