Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Größeres Schadensfeuer in Tremsbüttel führte auch zur Sperrung der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09. August 2022 | Kreis Stormarn - 08.08.2022 - Tremsbüttel

Gestern Vormittag (08.08.2022), gegen 11.00 Uhr, kam es in der Straße "In de Butz" in Tremsbüttel zu einem größeren Schadensfeuer.

Nach derzeitigen Ermittlungen brach ein Feuer in einer Garage aus. Die Flammen griffen anschließend auf den Giebel und das Dach des direkt angrenzenden Mehrfamilienhauses über und beschädigten dort eine von vier Wohneinheiten.

Des Weiteren breitete sich das Feuer über die in Flammen stehende Garage auch auf ein danebenstehendes Wohnmobil sowie einen Holzschuppen aus. In der Folge brannten drei weitere Pkw, zwei Pkw-Trailer, ein Pkw-Anhänger sowie ein Bootstrailer mit einem 6 Meter-Segelboot, welche auf dem Privatgrundstück abgestellt waren.

Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar, und nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten musste die direkt angrenzende Bahnstrecke Lübeck-Hamburg bis ca. 13.00 Uhr gesperrt werden. Dies hatte zu Folge, dass ca. 250 Personen am Bahnhof Bargteheide strandeten und dort von der Bundespolizei und der Deutschen Bahn betreut wurden.

