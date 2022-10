POL-RE: Marl: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Zwei unbekannte Frauen klingelten am Mittwoch gegen 17:30 Uhr bei einem 68-Jährigen an der Langobardenstraße. Sie fragten nach einer Tragetasche und gelangten so in die Wohnung des Mannes. Nachdem die Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte der 68-Jährige eine aufgebrochene Geldkassette. Aus der Kassette hatten die Frauen eine nicht unerhebliche Menge Bargeld mitgenommen. ...

